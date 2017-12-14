Индия отказалась от истребителя Су-57

ВВС Индии официально объявили о выходе из программы FGFA, в рамках которой планировалось совместно с Россией разработать боевой самолет пятого поколения на базе Су-57.

Как сообщает портал janes.com, в октябре 2017 года командование ВВС Индии потребовало закрыть FGFA. В начале апреля этого года представители минобороны Индии совершили официальную поездку в Россию – одной из тем встречи стал выход Индии из программы.

Причиной выхода из программы представители индийских ВВС назвали то, что российский Су-57 не отвечает заявленным требованиям скрытности. Кроме того, индийская сторона полагает, что боевая авионика, радары и датчики российской разработки якобы не соответствуют стандартам пятого поколения.

При этом индийские военные говорят, что позже могут пересмотреть планы относительно программы FGFA или же будут закупать серийные образцы Су-57, если характеристики его финальной версии будут удовлетворять требованиям минобороны Индии.

На прошлой неделе сообщалось, что программа России и Индии по разработке и производству истребителя пятого поколения FGFA находится в опасности, так как индийские ВВС считают, что самолет не обладает требуемыми характеристиками и уступает американским F-35 и F-22.

Напомним, для экспортных поставок на базе ПАК ФА (Су-57, Т-50) совместно с Индией создается экспортная модификация, получившая обозначение FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft – истребитель пятого поколения). При этом в феврале прошлого года замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов сообщил, что Россия и Индия согласовали разработку новейшего истребителя.