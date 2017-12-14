Генсек ООН пожаловался на частое использование вето в Совбезе

В СБ ООН существует структурная проблема, Совбез представляет не современность, а мир, каким он выглядел после Второй мировой войны, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

По мнению Гутерриша, «ясно одно, что холодная война вернулась», но теперь Россия и США «не контролируют всех», на Ближнем Востоке есть «очень активные» страны: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. По его мнению, теперь нет «двух однородных контролируемых блоков».

Однако, заявил Гутерриш, теперь нет и существовавших раньше механизмов «для диалога, контроля и коммуникации, чтобы гарантировать, что, когда возникнет риск конфронтации, события не будут выходить из-под контроля», передает ТАСС со ссылкой на SVT.

Генсек отметил, что в Сирии столкнулось множество сил и возник целый ряд конфликтов. По его словам, «наивно полагать, что ООН может магически решить все эти проблемы, особенно когда Совет Безопасности настолько разрознен».

Гутерриш считает, что существует «структурная проблема в СБ» – Совбез «представляет тот мир, каким он выглядел после Второй мировой войны, СБ уже не представляет мир сегодня».

«Вето стало инструментом, который используется слишком часто. Существует дискуссия о реформах, чтобы СБ больше соответствовал сегодняшнему миру», – заявил Гутерриш.

По его мнению, «полная реформа ООН» возможна только при реформе СБ.

Напомним, неоднократно высказывались предложения изменить устав ООН, чтобы лишить постоянных членов Совбеза, среди которых и Россия, права вето. Отметим, что в 2016 году Россия и США совместно выступилипротив предложения Великобритании и Франции ограничить право вето.