На майдан вышли с плакатами «Свободу Савченко»

В центре Киева на майдане началась акция в поддержку арестованного депутата Рады Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке госпереворота на Украине.

У стелы Независимости собрались около 20 человек, они держат в руках плакаты с надписями «Свободу Савченко» и «Надежда есть», периодически они начинают скандировать «Волю Савченко», передает «Интерфакс».

Отметим, что лозунг «Свободу Савченко» был в ходу у политических лидеров Украины в конце 2015-начале 2016 года, когда она находилась в российском СИЗО.

В начале марта Савченко арестовали на Украине в связи с подозрениями в подготовке теракта в Верховной раде. Она объявила голодовку, которую затем приостановила.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как на Украине Савченко превратилась из «героини» в «террористку», а также о том, как Киев второй раз сделал из Савченко национального героя.