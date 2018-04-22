Вице-премьер Армении: Оппозиция хочет не вести переговоры, а диктовать условия

Политические силы и граждане Армении должны проявлять бдительность и трезвость, сохранять стабильность в стране, заявил первый вице-премьер республики Карен Карапетян.

«Нашей сверхзадачей продолжает оставаться стабильность страны и обеспечение для этого необходимых решений, стремление не нарушать нормальную жизнь государства», – передает РИА «Новости» текст заявления Карапетяна.

Он добавил, что надежда на переговоры Саргсяна и Пашиняна не оправдалась. «К сожалению, одна из сторон, господин Пашинян, пришла не вести переговоры, а диктовать свои условия», – отметил Карапетян. По его словам, в условиях, когда позиция одной из сторон деструктивна, диалог изначально был бесперспективен.

В 2016-2018 годах Карен Карапетян занимал пост премьер-министра Армении. Ходили слухи, что его кандидатуру Серж Саргсян якобы согласовывал с Москвой, однако в Кремле это опровергали.

Протесты против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. В воскресенье должны были пройти переговоры между Пашиняном и премьером Армении Сержем Саргсяном. Они закончились спустя три минуты – премьер ушел со встречи, назвав действия лидера оппозиции шантажом. Пашинян сразу после этого пообещал возобновления акций протеста «в новом масштабе».

Полиция приступила к разгону митинга, а его организаторы во главе с Пашиняном были принудительно удалены с места проведения собрания.