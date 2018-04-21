ЛНР сбила беспилотник с боевым зарядом под Луганском

Ополченцы Луганской народной республики сбили беспилотник с боевым зарядом у Луганска, сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Подразделениями противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР в окрестностях города Луганска был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ», – передает слова Марочко РИА «Новости».

Марочко отметил, что украинские силовики собирались использовать беспилотник не только в резведывательных целях, но и для проведения диверсии на объектах социальной инфраструктуры.

«Наши специалисты сделали заключение, что аппарат был переоборудован в ударный и нес в себе боевой заряд», – пояснил он.

Он также напомнил, что использование беспилотных летательных аппаратов запрещено минскими соглашениями.

Напомним, в январе Марочко рассказывал о сбитом ополченцами разведывательном беспилотнике типа «Фантом».

В конце декабря 2017 года военные народной милиции ЛНР также сбили беспилотник украинских силовиков, ведущий разведку у линии соприкосновения в Донбассе.