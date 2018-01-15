Ополченцы ЛНР сбили украинский беспилотник

Военные самопровозглашенной Луганской народной республики сбили беспилотник украинских силовиков, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Вчера в 07.30 в районе населенного пункта Логвиново военнослужащими Народной милиции был сбит очередной беспилотный летательный аппарат ВСУ типа «Фантом», производивший разведку», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что благодаря этому удалось остановить обстрелы со стороны украинских силовиков в этом направлении – именно для корректировки артиллерии был запущен беспилотник.

Марочко подчеркнул, что ЛНР нацелена на то, чтобы решать конфликт в Донбассе мирным путем, при этом оставляя за собой право на ответные меры.

В конце декабря 2017 года военные народной милиции ЛНР также сбили беспилотник украинских силовиков, ведущий разведку у линии соприкосновения в Донбассе.