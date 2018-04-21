Япония обнаружила китайский авианосец к югу от Окинавы

Силы самообороны Японии зафиксировали маневры семи китайских военных кораблей, включая авианосец «Ляонин», в 350 км к югу от острова Енагуни (префектура Окинава).

По данным японского оборонного ведомства, в пятницу в этом районе Тихого океана ВМС Китая проводили учений, частью которых стали тренировочные полеты палубной авиации, передает ТАСС.

«Это первый раз, когда истребители с авианосца «Ляонин» поднимаются в воздух в Тихом океане», – заявили в японском министерстве.

Напомним, в конце марта Китай объявил учения с участием как минимум с 40 надводных кораблей и подлодок, во главе с авианосцем «Ляонин».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о важнейшей роли, которую сыграл бывший советский авианосец для ВМС Китая.