Advance: Стало известно о давлении Европы на Киев против мирных уступок Москве

Tекст: Ирма Каплан

Кремль неоднократно подчеркивал, что не откажется от целей спецоперации, а США, по данным издания, в нынешних условиях могут пойти на уступки России, за исключением полного разоружения Украины, однако Европа рассматривает такие уступки как поражение и оказывает давление на Киев, пишет хорватская газета Advance.

«Европейские лидеры в ближайшие 10 дней будут в постоянном контакте с Киевом, чтобы ни под каким видом не позволить ему пойти навстречу Москве и не дать ей права торжествовать 9 мая, в день, в котором символики теперь больше, чем за все годы после 1945 года», – говорится в статье.

Дело в том, что после военной победы России в Курской области, где украинские силы присутствовали с августа 2024 года, устранено одно из главных препятствий для продолжения серьезных мирных переговоров.

Президент России Владимир Путин распорядился о прекращении огня, которое продлится 72 часа с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая в связи с празднованием 80-й годовщины Победы Советского Союза над нацистской Германией. Кремль призвал Украину последовать примеру, а в противном случае ВС России ответят «надлежащим образом и эффективно».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Кремле обратили внимание на отсутствие ответной реакции на предложение президента России о перемирии от Киева и европейских столиц.

Позже Кремль подтвердил наличие рабочих каналов для обмена информацией с американской стороной по вопросам, затрагивающим возможную остановку огня в мае.