Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.36 комментариев
Advance: Европа пообещала разубедить Киев договариваться с Москвой
Advance: Стало известно о давлении Европы на Киев против мирных уступок Москве
Предстоящая неделя станет решающей в вопросе переговоров по украинскому конфликту: американский президент Дональд Трамп будет ждать от Москвы и Киева договоренностей, а Европа всячески препятствовать им, пишет хорватская Advance.
Кремль неоднократно подчеркивал, что не откажется от целей спецоперации, а США, по данным издания, в нынешних условиях могут пойти на уступки России, за исключением полного разоружения Украины, однако Европа рассматривает такие уступки как поражение и оказывает давление на Киев, пишет хорватская газета Advance.
«Европейские лидеры в ближайшие 10 дней будут в постоянном контакте с Киевом, чтобы ни под каким видом не позволить ему пойти навстречу Москве и не дать ей права торжествовать 9 мая, в день, в котором символики теперь больше, чем за все годы после 1945 года», – говорится в статье.
Дело в том, что после военной победы России в Курской области, где украинские силы присутствовали с августа 2024 года, устранено одно из главных препятствий для продолжения серьезных мирных переговоров.
Президент России Владимир Путин распорядился о прекращении огня, которое продлится 72 часа с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая в связи с празднованием 80-й годовщины Победы Советского Союза над нацистской Германией. Кремль призвал Украину последовать примеру, а в противном случае ВС России ответят «надлежащим образом и эффективно».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Кремле обратили внимание на отсутствие ответной реакции на предложение президента России о перемирии от Киева и европейских столиц.
Позже Кремль подтвердил наличие рабочих каналов для обмена информацией с американской стороной по вопросам, затрагивающим возможную остановку огня в мае.