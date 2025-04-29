Песков заявил о нежелании Киева и Европы оценить инициативу Путина о перемирии

Tекст: Елизавета Шишкова

Отсутствие реакции Киева и европейских столиц на инициативу российского президента Владимира Путина о перемирии ясно показывает, кто действительно стремится к миру на Украине, а кто предпочитает войну, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы рассчитываем на то, что эта мирная инициатива Путина все-таки получит оценку. Мы не слышали оценки этого из европейских столиц, мы не слышали этого с Украины. Здесь очевидно становится, кто действительно стремится к миру, а кто является апологетом войны», – сказал Песков.

Он отметил, что заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости усилить давление на Россию подтверждают: Европа по-прежнему настроена на продолжение конфликта. Песков напомнил, что Владимир Путин заявлял о готовности России к переговорам с Украиной без каких-либо условий, однако Киев на это не отреагировал.

Также представитель Кремля подчеркнул, что именно Путин объявил о «майском перемирии», но ответа со стороны Киева пока не поступило. По его словам, на фоне подобных заявлений о давлении становится очевидно, что европейские столицы по-прежнему склоняются к военному пути, тогда как Россия продолжает прилагать усилия для мирного урегулирования ситуации.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон в интервью Paris Match заявил, что Франция вместе с союзниками в течение восьми-десяти дней намерена усилить давление на Россию ради прекращения огня на Украине,

Париж занял позицию, вызывающую у Москвы сожаление из-за отсутствия реакции на предложения о переговорах.

Между тем во время переговоров с Владимиром Зеленским в Ватикане Дональд Трамп отстранил от участия в беседе Эммануэля Макрона, поскольку, по мнению экспертов, глава Белого дома устал от стремления Европы подорвать попытки мирного урегулирования конфликта на Украине.