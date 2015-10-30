«Дефектный» советский авианосец сыграл для Китая важнейшую роль

Слухи о том, что китайцы признали дефектным свой первый авианосец «Ляонин» (бывший советский «Варяг»), оказались сильно преувеличенными. При всех недостатках, присущих данному кораблю (как и его аналогу – российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов»), он имеет важнейшее значение для ВМС КНР. Какое именно?

В среду появились сообщения о том, что Китай признал дефектным свой первый авианосец «Ляонин». Корабль в свое время был приобретен у Украины под именем «Варяг» в недостроенном виде и прошел глубокую модернизацию. Со ссылкой на гонконгское издание Asia Times утверждалось: китайская промышленность за восемь лет произвела более 1200 технологических элементов для «Ляонина». Но возможности его усовершенствования оказались ограничены из-за структуры и «врожденных дефектов».

При ближайшем рассмотрении оказалось, что, во-первых, это не официальная позиция китайских властей, а мнение отдельно взятого летчика-испытателя. А во-вторых, его критический отзыв об экс-«Варяге» преувеличен. Корабль действительно достался Китаю не в блестящем состоянии, однако выводы о «бесполезности и неполноценности» бывшего «Варяга» вызывают обоснованные сомнения. Впрочем, обо всем по порядку.

Авианесущий крейсер «Варяг» – корабль трудной судьбы. Он должен был стать гордостью советского флота, но стал символом его развала. «Варяг» строился для ВМФ СССР как однотипный головному авианосному крейсеру, ныне известному под названием «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», и должен был стать частью большого авианосного соединения, противостоящего 6-му флоту США. Но спустить на воду до распада СССР крейсер не успели.

После раздела Черноморского флота недостроенный «Варяг» остался на Украине. А той было не до авианосных кораблей. Авианосец, готовый примерно на 60%, ржавел на находящейся в полумертвом состоянии Николаевской верфи до 1998 года. Вокруг верфи, а точнее ее руководства, бушевали скандалы с криминальным оттенком. В этих условиях украинские корабелы ухватились за предложение туристической компании из Макао купить «Варяг» за почти символические 25 млн долларов. Достаточно сказать, что цена настоящего боеготового авианосца составляет миллиарды долларов, и это без авиакрыла.

Низкая цена объяснялась тем, что корабль приобретали не как боевую единицу, а как часть военно-исторического парка развлечений. По крайней мере именно так заверяли китайцы. Туристическая компания, приобретавшая авианосец, принадлежала бывшей звезде китайского баскетбола – миллионеру Сюй Чжэнпину, который лично ездил уговаривать украинских чиновников дать добро на сделку.

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«Сделка была не для слабонервных, – рассказывал South China Morning Post Сюй Чжэнпин. – Мы привезли с собой несколько ящиков 60-градусной китайской водки эрготоу. Я вынужден был пить ее каждый раз, когда вел переговоры с руководством завода и чиновниками». Это, по словам Сюй Чжэнпина, было самой сложной частью переговоров.

Сделка вызвала немало шума. Руководство Черноморского завода, ответственного за продажу несостоявшегося авианосца, обвиняли в коррупции. Оно, в свою очередь, напоминало, что китайцы из Макао давали за «Варяга» хорошую цену. Ранее его предлагали купить на металлолом всего лишь за 3–4 млн долларов.

В 2005 году окончательно выяснилось, что версия о парке развлечений была фактически операцией прикрытия. Начиная с этого момента и в течение последующих шести лет корабль подвергался интенсивной модернизации и достройке на судоверфи в Даляне (Дальнем). В эти годы Китай по-прежнему «темнил». Давалась противоречивая информация о том, для каких целей будет использоваться недостроенный советский крейсер, будет ли он введен в строй или останется тренировочной базой. В сентябре 2012 года и этот «секрет» был раскрыт: «Варяг»-«Ляонин» вошел в состав ВМС Народно-освободительной армии Китая в качестве учебно-боевой единицы.

Но за два года до этого имело место важное событие, которое раскрыло одну из целей приобретения корабля. В 2010 году Китай представил миру свой первый палубный истребитель «Шэньян J-15». Самолет был разработан на основе Су-33 – советского палубного истребителя четвертого поколения. Точнее, за основу был взят один из опытных прототипов Су-33 – самолет Т-10К, купленный китайцами опять же у Украины. И именно «Ляонин» стал площадкой для испытания первого образца нового рода авиации Китая – корабельной.

Развитие китайской военной авиации, в том числе создание с нуля палубной авиации, оказалось делом не слишком дорогим. Неоднократно отмечалось, что уровень военных расходов Китая (1,3% от ВВП) существенно ниже, чем во многих других странах. В данном конкретном случае хорошим подспорьем стало приобретение за копейки «Варяга». Корабль, при всех его слабостях, стал крайне важной учебной машиной. С момента ввода «Ляонина» в действие «были проведены многочисленные научно-исследовательские испытания и тренировки, включая отработку взлета и посадки истребителей корабельного базирования и вертолетов различных типов, а также квалификационную аттестацию летного состава палубной авиации», отчитывалось государственное агентство «Синьхуа».

Сейчас на вооружение китайских ВМС приняты новые модификации «Шэньяна J-15» поколения «4+» – одноместные истребители J-15B и двухместные J-15S. А буквально на днях стало известно о начале разработки Китаем палубного варианта истребителя J-31. Эта машина уже предназначена для будущего третьего авианосца флота Китая – принципиально нового корабля, оснащенного катапультной системой взлета самолетов.

«Это будет шаг вперед по сравнению со всем, что имелось до этого у нас и у них. В более отдаленной перспективе китайцы планируют строить авианосцы американского типа с атомными энергетическими установками»,

– подчеркнул в беседе с газетой ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Василий Кашин. Второй авианосец (также пока еще не введенный в строй) хотя и делается по образу и подобию «Ляонина», но, по оценке экспертов, более удачно скомпонован, чем бывший «Варяг».

Но пока единственный действующий авианесущий крейсер Китая – «Ляонин» – также сослужил хорошую службу. Так что не следует принимать всерьез заявления китайской прессы о том, что корабль советской постройки якобы не оправдал надежд. Он позволил с нуля создать Китаю собственную школу корабельных летчиков, а такое могут себе позволить только очень немногие страны в мире. Да, «Ляонин» не способен составить реальную конкуренцию американским авианосцам, но китайцы покупали его вовсе не для того. Они играют вдолгую и знают, что для создания собственной школы создания авианосцев нужно пройти очень долгий путь – и начинать надо с малого.

Тем более что «Ляонин» уже произвел большое впечатление на соседей Китая. Проходившие в марте учения в Южно-Китайском море, в которых участвовали около 40 надводных кораблей и подлодок во главе с этим авианосцем, стали «необычайной крупномасштабной демонстрацией» растущей военно-морской мощи Китая, заявил в интервью Reuters эксперт сингапурского Института оборонных и стратегических исследований Колин Кох.

Отдельный вопрос – сравнение бывшего «Варяга» с «коллегами» по советскому проекту 1143 «Кречет»: с пока что единственным российским авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» и с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Горшков» (ныне – индийский авианосец «Викрамадитья».

Военный эксперт Василий Кашин не считает, что судьба «Варяга» сильно отличается от судьбы «Адмирала Кузнецова» и «Адмирала Горшкова». Все эти авианосцы еще при создании уступали американским аналогам, и советские кораблестроители и военные это хорошо понимали. «То, что базовая концепция (советских авианосцев) имела слабые стороны, и то, что есть целый ряд недоработок и ошибочных решений, – это и так давно известно», – сказал Кашин.

Он рассказал, что при испытаниях «Адмирала Горшкова», который радикально переделали и передали Индии, российские моряки говорили, что этот корабль «намного лучше, чем «Кузнецов». «Китайцы достраивали «Варяг» в 2000-е годы, внесли в него немало изменений, но некоторые вещи исправить сложно. По словам Кашина, с американскими авианосцами «они сравниться в принципе не могут».

Настоящим конкурентом для американских авианосцев должен был стать атомный авианесущий крейсер «Ульяновск»,

также заложенный на верфях Николаева. Но этот корабль был пущен на металлолом из-за распада СССР.