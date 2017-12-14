Китай признал купленный у Украины авианосец дефектным

Пекин признал дефектным свой первый авианосец Liaoning, который был приобретен у Украины в недостроенном виде и прошел глубокую модернизацию.

В течение восьми последних лет в Китае произвели более 1,2 тыс. технологических элементов для улучшения приобретенного крейсера, но возможности его усовершенствования оказались ограничены из-за структуры и «врожденных» дефектов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Asian Times.

По информации издания, Liaoning значительно уступает американским авианосцам и требует замены. Так, один из летчиков-испытателей рассказал, что для приземления самолету необходимо сбросить вес – оружие и топливо. При этом запуск самолета происходит намного проще из-за урезанной взлетной палубы «Варяга».

Первый китайский авианосец Liaoning построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера «Варяг». Работы по его превращению в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в китайском городе Далянь в 2005 году.

Из семи советских авианесущих противолодочных крейсеров проекта 1143 «Кречет» на сегодняшний день в боевом состоянии остаются три. «Адмирал Горшков» продали Индии, где он проходит модернизацию и станет флагманом ВМС. «Варяг» приобрел Китай, где его переименовали в Liaoning. У России остался авианосец «Адмирал Кузнецов».