В Китае заявили о начале разработки палубного варианта истребителя J-31

Стало известно о начале разработки Китаем палубного варианта истребителя J-31 (FC-31) для авианосца, оснащенного катапультной системой взлета самолетов.

Палубный истребитель получит индекс J-XY, сообщает «Военный паритет» со ссылкой на китайские СМИ. По сравнению с базовым J-31 эта модель будет иметь складывающееся крыло большего размаха, более мощную переднюю стойку шасси, тормозной гак и увеличенный набор датчиков.

Испытания самолета могут провести в конце 2019 года. Финансирование программы началось в сентябре 2017 года.

Истребитель J-31, созданный Шеньянской авиастроительной корпорацией, представляет собой пятое поколение китайских боевых самолетов. Это второй тип стелс-истребителя после J-20. Первый полет J-31 состоялся 31 октября 2012 года.

Летчик-испытатель Сюй Йонлинь в 2016 году заявлял, что этот самолет не поступит на вооружение ВВС, а будет востребован как палубный истребитель авиации ВМС.

Авианосец с катапультой, для которого собираются задействовать новые палубные истребители, может быть построен не ранее середины 2020-х годов. Напомним, на судостроительной верфи в Шанхае в 2017 году началось строительство третьего китайского авианосца.