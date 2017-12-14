«Стоячие места» в самолетах «Победы» превратились в мем

Интернет-пользователей насмешила идея авиакомпании «Победа» заказать для новых самолетов «стоячие» кресла.

«Стоячие» кресла бюджетной авиакомпании «Победа» насмешили пользователей соцсетей. «Сидения» планируется закрепить вертикальными стойками, на уровне бедер будет расположена мягкая обивка, которая позволит пассажиру не испытывать дискомфорт. Стоячие места также оснастят двумя подлокотниками.

Пользователи посмеялись над подобной идеей, заявив, что самолет будет похож на маршрутку:

Полёты на «Победе» могут стать ещё экономнее: компания всерьёз рассматривает возможность установить стоячие кресла. "МУЖЧИНА, УСТУПИТЕ БАБУШКЕ!": скоро и в самолётах pic.twitter.com/afNTGDsJBc — (@_Skitalets_) 20 апреля 2018 г.

Другие сравнивали подобное предложение с индийским опытом путешествий на поездах:

«Интересно было бы этих производителей посадить в такой самолет и отправить его к нам в Читу», – пишет Жыраф Жырафович

В российских самолетах появятся стоячие места?



Низкобюджетная авиакомпания "Победа" планирует заказать для новых воздушных судов "стоячие" кресла, сообщил РИА Новости источник в перевозчике. pic.twitter.com/RKdiLYCHSO — Екатерина Галахова (@galakhova71) 20 апреля 2018 г.

Некоторые блогеры предложили складывать пассажиров штабелями для экономии места: