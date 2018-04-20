«Победа» захотела возить пассажиров стоя

Авиакомпания «Победа» планирует заказать для новых самолетов «стоячие» кресла при условии их сертификации.

Итальянская фирма Aviointeriors разработала прототип стоячих мест для самолетов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.

«Сидения» планируется закрепить вертикальными стойками, на уровне бедер будет расположена мягкая обивка, которая позволит пассажиру не испытывать дискомфорт. Стоячие места также оснастят двумя подлокотниками.

Сидеть на таком «кресле» невозможно – только облокотиться на него.

Производители считают, что новые «кресла» позволят «уплотнить рассадку», так как они в два раза легче стандартных сидений и позволяют увеличить пассажировместимость самолета на 20%.

«Компания изучает новинку и планирует заказать для новых самолетов «стоячие» кресла, если они будут сертифицированы и безопасны», – сказал источник в «Победе».

В то же время в пресс-службе лоукостера комментировать планы по перекомпоновке салона не стали, однако уточнили, что «Победа» рассматривает разные варианты и предложения, которые могут повысить эффективность и увеличить количество дешевых билетов».

В данный момент парк «Победы» состоит из 18 Boeing 737-800, уже к концу 2019 года перевозчик планирует расширить флот до 30 судов.