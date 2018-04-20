Принц Чарльз избран будущим главой Содружества

Наследник британского престола принц Чарльз Уэльский избран будущим главой Содружества, сообщает Sky News со ссылкой на собственные источники.

Соответствующее решение приняли в четверг на встрече в Виндзорском замке главы правительств объединения государств, в которое входит Великобритания и ее бывшие доминионы, колонии и протектораты.

69-летний Чарльз возглавит Содружество лишь после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, которая с 1953 года возглавляет это объединение, передает ТАСС.

В феврале сообщалось, что в Содружестве наций началось тайное обсуждение вопроса о том, кто может сменить королеву Елизавету II на посту главы этого объединения. Роль главы Содружества наций не переходит по наследству и, следовательно, не перейдет автоматически принцу Уэльскому Чарльзу в случае смерти королевы.

Содружество наций – добровольное объединение государств. В него входит Великобритания и ряд ее бывших доминионов, колоний и протекторатов. Всего в Содружестве наций состоят 53 государства, в том числе Австралия и Канада.