Организатор протестов в Армении призвал блокировать дороги

Армянский оппозиционный депутат Никол Пашинян, возглавляющий протесты против назначения премьер-министром страны Сержа Саргсяна, объявил о начале блокады дорог в стране.

«Мы начинаем операцию по блокированию дорог грузовиками. Сегодня очень важный день», – передает РИА «Новости» слова Пашиняна.

Он заявил также, что блокада транспортных коммуникаций должна показать, что Саргсян не владеет ситуацией в стране.



Напомним, в понедельник в Ереване началась массовая акция протеста против выдвижения Сержа Саргсяна в премьеры Армении. По мнению политологов, в случае победы уличной оппозиции Армения займет враждебную позицию по отношению к России.

Саргсяна избрали премьер-министром страны, несмотря на акции протеста.

Во вторник ночью после того, как полиция начала освобождать улицы от демонстрантов, группа молодых людей в медицинских масках устроила драку с полицейскими, разгромила витрины магазинов, сломала светофоры и дорожные знаки.

В среду оппозиционные активисты снова закрыли ряд центральных улиц Еревана, протестующие блокировали все подступы к площади Франции, начали строить заграждения.

В четверг в центре Еревана были задержаны несколько участников акции протеста против избрания премьером Армении Сержа Саргсяна, полиция вывела одного из организаторов акции, депутата парламента Никола Пашиняна, попытавшегося перекрыть движение на одной из улиц.