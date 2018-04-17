Полиция разобрала палаточный городок в центре Еревана

В Ереване происходят мелкие стычки между правоохранителями и демонстрантами, сообщают СМИ.

Сотрудники полиции разобрали палаточный городок в центре столицы Армении. Кроме того, полиция освободила проезжую часть от баррикад, передает «Интерфакс».