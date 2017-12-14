Оппозиция перекрыла центр Еревана

Оппозиционные активисты в среду снова закрыли ряд центральных улиц Еревана, протестующие блокировали все подступы к площади Франции, начали строить заграждения.

«Наши протесты продолжаются. Мы добьемся смены власти в стране. Вчера провокаторы устроили погром на проспекте Маштоца. Я официально заявляю, что эти люди не наши сторонники», – передает ТАСС заявление лидера оппозиционной партии «Гражданский договор», депутата парламента Никола Пашиняна.

Сообщается также, что протестанты во главе с Пашиняном направились от площади Франции к зданию парламента страны. По словам источника, число участников митинга по-прежнему не очень велико и не превышает несколько сотен человек, полиция не препятствует их движению.

Более того, ограничивавшие подъезд к площади Франции полицейские автомобили при приближении митингующих отъехали в сторону и пропустили их.

Обстановка в районе проведения митинга остается спокойной, агрессивных действий участники акции не предпринимают.

Ранее источник сообщил, что к зданию оперы пришли около 200–300 человек, к ним подходят новые участники митинга. Среди собравшихся много студентов и школьников.

Лидер оппозиции Никол Пашинян с группой сторонников из примерно десяти человек начал «сидячий» протест в начале улицы Месропа Маштоца, из-за чего движение транспорта по ней прекратилось.

Напомним, в понедельник в Ереване началась массовая акция протеста против выдвижения Сержа Саргсяна в премьеры Армении. По мнению политологов, в случае победы уличной оппозиции Армения займет враждебную позицию по отношению к России.

Саргсяна избрали премьер-министром страны, несмотря на акции протеста.

Во вторник ночью после того, как полиция начала освобождать улицы от демонстрантов, группа молодых людей в медицинских масках устроила драку с полицейскими, разгромила витрины магазинов, сломала светофоры и дорожные знаки.