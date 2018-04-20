Франция собралась перебросить в Прибалтику истребители

Франция собирается в начале мая отправить в Эстонию четыре истребителя Mirage 2000-5, которые, согласно заявлениям НАТО, якобы будут охранять воздушное пространство над странами Балтии.

Основной базой эскадрильи является авиабаза Люксей в Восточной Франции. В североатлантическом альянсе уточнили, что истребители ВВС Франции планируется перебросить на авиабазу Эмари под Таллином, передает РИА «Новости».

Предполагается, что французские самолеты сменят контингент ВВС Италии с четырьмя истребителями Eurofighter Typhoon, которые находились в Прибалтике с 10 января.

Ранее французские ВВС, периодически перебрасываемые к границам с Россией, дислоцировалось в Литве на авиабазе в Шяуляе.

Помимо французских истребителей, на авиабазе Эмари ранее были замечены испанские F-18.