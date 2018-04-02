Роскомнадзор ответил на заявление Telegram

Руководство Telegram до сих пор не дало официального ответа на уведомления Роскомнадзора о необходимости предоставить органам безопасности ключи для дешифровки сообщений, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«По данным на 13:00 2 апреля, Роскомнадзор не получал официального ответа на уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации, которое было направлено 20 марта в адрес Telegram Messenger Limited. Ни по почте, ни на адреса электронной почты Роскомнадзора не поступало никаких писем ни от владельцев, ни от администраторов, ни от представителей компании», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее в понедельник юристы Telegram сообщили Роскомнадзору, что выполнить требования ФСБ по ключам шифрования сообщений технически невозможно.

В начале этой недели истекает 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. В ином случае надзорное ведомство может подать в суд иск о блокировке мессенджера в России.

Создатель мессенджера Павел Дуров ранее сообщил, что Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей, угрозы блокировать его не принесут плодов.

До этого Верховный суд отказался удовлетворить иск юристов Telegram и отменить приказ ФСБ по поводу дешифровки сообщений. Юрист компании Telegram Messenger Limited Рамиль Ахметгалиев отметил, что мессенджер все равно не может выполнить требование ФСБ.

Отметим, на минувшей неделе в работе Telegram по всему миру произошел сбой. Павел Дуров заявлял, что это произошло из-за отключения питания в кластере серверов в Европе. Позднее работа мессенджера в России была восстановлена.