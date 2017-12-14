Лавров оценил ответ России на «откровенную ложь» Британии и США

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Великобритания, США и другие страны, которые слепо следуют за ними, отбросили все приличия и прибегают к откровенной лжи. «Мы на это отвечаем, по-моему, достаточно спокойно, хладнокровно», – заметил Лавров.

Лавров заявил, что Великобритания, США и поддерживающие их государства «все приличия отбросили, прибегают к откровенной лжи, откровенной дезинформации», передает РИА «Новости».

«Мы на это отвечаем, по-моему, достаточно спокойно, хладнокровно, настаиваем, что любые обвинения, утверждения необходимо обосновывать фактами», – сказал глава МИД на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Бангладеш.

Он добавил, что Россия «не имеет никакого отношения к отравлению Скрипалей», но больше других стран заинтересована в том, чтобы «установить истину, узнать правду о судьбе наших граждан».

Лавров подчеркнул, что у Москвы не было мотива для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, и об обратном может утверждать лишь «абсолютно предвзятый человек, человек, который затеял страшную, безумную провокацию».

«Какой у нас был мотив? Накануне выборов президента, накануне чемпионата мира по футболу? Это если с циничной точки зрения подходить к этой проблеме», – сказал министр.

Он отметил, что Скрипаль «был выпущен на свободу, помилован в рамках обмена на представителей России несколько лет назад», и если бы к нему «были бы какие-то претензии, наверное, он бы не подлежал обмену».

В целом слова об «изощренной» атаке на Скрипалей нельзя рассматривать всерьез, сказал Лавров.

«Если я правильно понимаю, изощренные атаки приводят обычно к смертельному исходу мгновенно, тем более если идет речь о боевом веществе, химический состав которого был описан британскими коллегами голословно без какой-либо возможности для нас или для кого бы то ни было еще удостовериться в том, что же это за вещество», – сказал он.

«Если идет речь о таком боевом отравляющем веществе, да еще если оно применено изощренно, делайте выводы сами, что могло стать с людьми, которые были выбраны в качестве объектов такой атаки», – добавил Лавров.

Глава МИД России подчеркнул, что обвинять Россию в отравлении Скрипаля без доказательств недостойно и неприемлемо «в любой сфере деятельности», а особенно «в дипломатии и особенно когда речь идет о вопросах жизни и смерти».

Напомним, 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания на скамейке в Солсбери. Британские власти заявляют, что они пострадали от нервно-паралитического газа «Новичок», и безосновательно обвиняют в произошедшем Россию. Не дожидаясь результатов расследования, Лондон выслал российских дипломатов и призвал другие страны следовать примеру Великобритании. Кроме того, Британия воспользовалась инцидентом в Солсбери как предлогом для наращивания военных расходов.