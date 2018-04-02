Песков пообещал ответ в случае закрытия торгпредства в Лондоне

Москва примет ответные меры в случае закрытия в Великобритании торгового представительства России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на вопрос о мерах в случае закрытии торгпредства России в Лондоне, заявил, что «в Москве самым тщательным образом анализируют каждый недружественный шаг», принимаемый в отношении России, «и каждый этот недружественных шаг находит впоследствии ответ, который формулируется соответствующим образом», передает ТАСС.

«Поэтому давайте не будем забегать вперед, без внимания никто такие шаги в Москве не оставляет», – сказал пресс-секретарь президента.

Ранее стало известно, что британское правительство задумалось над закрытием торгпредства России в Лондоне. В российском посольстве в Британии отказались комментировать эти данные.

До этого послу Великобритании в России был заявлен протест в связи с провокационными действиями Лондона, инспирировавшего высылку российских дипломатов из ряда стран.

В субботу официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия собирается выслать более 50 британских дипломатов в качестве ответной меры на решение Великобритании выдворить сотрудников российских диппредставительств.