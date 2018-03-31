Российское посольство отреагировало на данные о закрытии торгпредства в Лондоне

Посольство России в Лондоне не комментирует информацию Daily Telegraph о том, что власти Великобритании рассмотрят возможность закрытия торгового представительства России в британской столице, сообщил представитель российского диппредставительства.

«Посольство не комментирует утечки в СМИ. Полагаем целесообразным обратиться за комментарием в МИД Великобритании», – передает ТАСС сообщение российского диппредставительства.

В начале марта Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. После этого инцидента отношения Лондона и Москвы резко ухудшились – Великобритания безосновательно обвинила Россию в применении химического оружия якобы для отравления Скрипаля.

Напомним, ранее в субботу официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия собирается выслать более 50 британских дипломатов в качестве ответной меры на решение Великобритании выдворить сотрудников российских диппредставительств.