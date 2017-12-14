Министр обороны Израиля указал мировому сообществу на убийства сотен тысяч мирных жителей в Сирии

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2 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 10:32  |  vz.ru
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Проблема свалок решается старыми советскими методами

Проблему мусора надо решать экономическими, а не экологическими мерамиФото: Olaf Krüger/Imagebroker/Global Look Press
Яростные протесты жителей Подмосковья заставили власти обратить пристальное внимание на ядовитые свалки отходов. Особенно ярко с Россией контрастируют некоторые страны, где подобные свалки отсутствуют полностью. Как они такого добились и какие рецепты борьбы с мусором были бы эффективны в нашей стране? Подробности...
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Цивилеву, чтобы остаться на месте Тулеева, надо решить одну важную задачу

Мастодонта российской политики заменил новичок, которому предстоит доказать способность установить коммуникацию с жителями КузбассаФото: Александр Кряжев/РИА "Новости", Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет, с формулировкой «по собственному желанию». Врио главы Кузбасса назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев, который успел запомниться хождением в народ после трагического пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Какие задачи предстоит решить Цивилеву и какие ошибки исправить, чтобы остаться на своем посту после осенних выборов? Подробности...
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Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»

«Зашли китайцы и заполнили весь паром», – обычная ситуация на БайкалеФото: Damir Sagolj/Reuters
«В прошлом году у нас в Ольхонском районе было 800 тысяч туристов, большинство – китайцы. Для сравнения: население Иркутска – 640 тысяч», – рассказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Госдумы Антон Романов. Вместо того чтобы радоваться наплыву гостей из Поднебесной, местные туроператоры призвали закрыть Байкал для иностранцев на месяцы «высокого сезона». Чем вызвано это, казалось бы, нелогичное требование? Подробности...
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Миллионеры США подготовились к ядерной войне с Россией

Бункер класса «люкс» в Канзасе обойдется вам в 3 миллиона долларовФото: Whitehotpix/Zuma/Global Look Press
На фоне резкого охлаждения отношений между РФ и США активизировались т.н. выживальщики: они строят убежища, бронируют места в бункерах и запасаются продуктами на случай ядерной войны. Но американцы побогаче были готовы к концу света заранее: для тех, кто планирует пережить ядерный апокалипсис, в США созданы все условия. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Внезапное выздоровление Юлии Скрипаль вновь ставит вопрос о заказчиках отравления

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Слабость доказательной базы особенно заметна в свете последних новостей о беспрецедентном давлении Британии на другие страны. Впрочем, нынешние действия Лондона сами по себе не проясняют реальных мотивов отравления Скрипаля. Подробности...
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Гражданское общество просит от власти простейших вещей

Антон Крылов, журналист
Пытались ли внешние и внутренние враги воспользоваться трагедией в своих целях? Безусловно, пытались. Можно ли было на всю Россию говорить, что в Кемерово на площади собрались «бузотеры», которых «накачали» некие провокаторы? Подробности...
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Не слушайте байки про инвестиционный климат

Андрей Безруков, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО
Наглость американцев в отношениях с нашей страной объясняется тем, что, глядя на наши темпы роста, они видят слабеющую Россию. Между тем России повезло – перед ней открываются по крайней мере два гигантских рынка. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

      Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедии
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      Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии

      Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуации
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          Министр обороны Израиля указал мировому сообществу на убийства сотен тысяч мирных жителей в Сирии

             2 апреля 2018, 09:42
          Фото: Gili Yaari/ZUMA/Global Look Press
          Текст: Антон Касс

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          Израильский министр обороны Авигдор Либерман назвал лицемерной позицию мирового сообщества в отношении происходящего на Ближнем Востоке, добавив, что на объективность рассчитывать не приходится.

          «Они игнорируют убийство сотен тысяч мирных жителей на Ближнем Востоке, но когда Израиль уничтожает 16 террористов – в экстренном порядке созывается Совбез ООН», – приводит слова Либермана сайт партии «Наш дом Израиль».

          Речь идет об убийстве армией обороны Израиля (Цахал) 16 палестинцев во время акций протестов в Секторе Газа.

          «Цахал» не будет сотрудничать ни с какой следственной комиссией. Пусть расследуют убийства полумиллиона человек в Сирии и десятков тысяч в Ливии, Судане и Йемене», – добавил Либерман.

          Напомним, по данным израильских военных, в акции протеста в Секторе Газа в пятницу, 30 марта, приняли участие 30 тыс. палестинцев, которые пытались повредить пограничные заграждения, бросали в солдат камни и бутылки с зажигательной смесью, в одном случае открыли по ним огонь. Израильские военные признали, что применяли огнестрельное оружие. В результате погибли 16 палестинцев, ранены 1,5 тыс. человек.

          Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал действия израильтян «бесчеловечной атакой». В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал турецкого президента.

          Лига арабских государств (ЛАГ) объявила о созыве экстренного заседания на уровне постоянных представителей по ситуации в секторе Газа.


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