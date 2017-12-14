Министр обороны Израиля указал мировому сообществу на убийства сотен тысяч мирных жителей в Сирии

Израильский министр обороны Авигдор Либерман назвал лицемерной позицию мирового сообщества в отношении происходящего на Ближнем Востоке, добавив, что на объективность рассчитывать не приходится.

«Они игнорируют убийство сотен тысяч мирных жителей на Ближнем Востоке, но когда Израиль уничтожает 16 террористов – в экстренном порядке созывается Совбез ООН», – приводит слова Либермана сайт партии «Наш дом Израиль».

Речь идет об убийстве армией обороны Израиля (Цахал) 16 палестинцев во время акций протестов в Секторе Газа.

«Цахал» не будет сотрудничать ни с какой следственной комиссией. Пусть расследуют убийства полумиллиона человек в Сирии и десятков тысяч в Ливии, Судане и Йемене», – добавил Либерман.

Напомним, по данным израильских военных, в акции протеста в Секторе Газа в пятницу, 30 марта, приняли участие 30 тыс. палестинцев, которые пытались повредить пограничные заграждения, бросали в солдат камни и бутылки с зажигательной смесью, в одном случае открыли по ним огонь. Израильские военные признали, что применяли огнестрельное оружие. В результате погибли 16 палестинцев, ранены 1,5 тыс. человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал действия израильтян «бесчеловечной атакой». В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал турецкого президента.

Лига арабских государств (ЛАГ) объявила о созыве экстренного заседания на уровне постоянных представителей по ситуации в секторе Газа.