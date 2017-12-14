Нетаньяху осудил Эрдогана за критику «самой высокоморальной армии мира»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, осудившего израильскую армию за «несоразмерное применение силы» против палестинских демонстрантов.

«Самая высокоморальная армия в мире не станет слушать поучения от тех, кто в течение многих лет без разбора бомбит гражданское население», – цитирует Mignews сообщение Нетаньяху, опубликованное в Twitter.

«Видимо, в Анкаре так празднуют 1 апреля!» – добавил глава израильского правительства.

Напомним, турецкий МИД в пятницу выступил с осуждением «несоразмерного применения силы против мирных демонстрантов» и потребовал от Израиля немедленно это прекратить. Позже Эрдоган публично назвал действия израильтян «бесчеловечной атакой».

По данным израильских военных, в акции протеста в пятницу приняли участие 30 тыс. палестинцев. Отмечается, что они пытались повредить горящими покрышками пограничные заграждения, бросали в солдат камни и бутылки с зажигательной смесью, в одном случае открыли по ним огонь. Израильские военные признали, что применяли огнестрельное оружие против наиболее агрессивных участников митинга.