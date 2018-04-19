Российских космонавтов собрались отправлять на китайскую орбитальную станцию

Генеральный секретарь Китайской национальной космической администрации Тянь Юйлун заявил, что КНР и Россия ведут переговоры об отправке китайских космонавтов в российский сегмент МКС.

Российских космонавтов, по словам генсека, планируется отправить на Китайскую космическую станцию.

«Такая отправка тоже обсуждается двумя странами, оба направления. Но все на уровне обсуждений», – сказал Юйлун, передает РИА «Новости».

Напомним, в марте с космодрома Байконур к Международной космической станции стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с новым международным экипажем на корабле «Союз МС-08». На МКС отправились космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, а также астронавты НАСА Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.