Крыму прочат судьбу «русской Калифорнии»

Крым в будущем по темпам развития имеет все шансы стать российской Калифорнией, заявил директор департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов Минэкономразвития Вадим Павлов.

«Сложился образ такой российской Калифорнии. Самый зеленый штат, самый творческий штат, самый свободный штат, самый экономически развитый штат, самый высокотехнологичный. Надеюсь, что через какое-то количество лет здесь реально будет российская Калифорния», – передает РИА «Новости» слова Павлова в рамках Ялтинского международного экономического форума.

Напомним, 1 марта президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что начало движения по Крымскому мосту даст импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья.

В четверг, 19 апреля, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что первые автомобили по мосту через Керченский пролив проедут уже через несколько недель.