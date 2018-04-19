На Лесли открыли дело за неуплату алиментов

Суд Москвы направил Федеральной службе судебных приставов материалы по делу Александра Кириллова (Алекс Лесли), который отказался платить алименты за ребенка одной из своих бывших подруг.

По данным Life, недавно Коптевский районный суд Москвы удовлетворил иск уроженки Белоруссии Анастасии Степашиной о признании Алекса Лесли отцом ее ребенка и обязал Кириллова выплатить ей алименты в 130 тыс. рублей. Сам Лесли не признает отцовства и алименты на ребенка выплачивать отказывается.

Устав ждать, мать ребенка вновь пожаловалась в суд, который встал на ее сторону и направил материалы в ФССП. Приставы возбудили против Лесли исполнительное производство, в рамках которого они попытаются его найти и взыскать долг. У ФССП есть полномочия ограничить для Кириллова выезд за границу, а также задержать его, если, например, он вернется в Москву.

Сама Лесли в настоящее время находится под следствием в Таиланде. 17 апреля суд Паттайи вынес оправдательный приговор в отношении Кириллова, Анастасии Вашукевич (Настю Рыбку) и еще шесть россиян и белорусов, арестованных по делу о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности в Таиланде. Однако в их отношении все еще идет следствие по делу об организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы.

Судебное заседание по «второму» делу пройдет 24 апреля в виде телеконференции, так как оно будет посвящено только продлению меры пресечения в отношении подследственных.