ЕС задумался о поблажках от США за участие в торговой войне с Китаем

Евросоюз может присоединиться к торговой войне США против Китая в обмен на согласие Вашингтона отменить пошлины на продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности, пишут СМИ.

Источники Wall Street Journal из числа европейских чиновников сравнивают такой шаг с «упрощенной версией Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства». ЕС надеется «прекратить конфронтацию с Белым домом в сфере торговли». Работа над планом началась по инициативе Германии, которая больше других боится «эскалации торговой войны с США», передает ТАСС.

ЕС рассматривает вариант вместе с США выступить против «недобросовестных торговых практик Китая», например, в рамках ВТО. Европа может взять на себя «обязательство оказывать больше давления» на Китай. Один из европейских дипломатов заявил, что в вопросе торговой политики Китая ЕС согласен с США «относительно того, что имеется проблема», но не с американскими методами.

В число предложений Евросоюза также может войти снижение пошлин на автомобили производства США, комплектующих, промышленного оборудования, сельскохозяйственной или фармацевтической продукции.

При этом Европа не исключает, что получит в ответ доступ к американским госзаказам.

В начале марта Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об американо-китайской торговой войне.