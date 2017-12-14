Небензя сообщил СБ ООН о горах трупов под руинами Ракки

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ организации, проводимом по инициативе Москвы, прокомментировал ситуацию в Ракке, а также удар США, Франции и Великобритании по Сирии.

Небензя напомнил, что в Ракке побывала миссия ООН. Хотя миссия находилась в городе лишь несколько часов, стало ясно, что «город лежит в руинах».

«Под завалами лежат горы трупов, каждый день люди подрываются на минах, не работают больницы и школы», – приводит его слова ТАСС.

Он заявил, что решение США, Франции и Великобритании нанести ракетный удар по Сирии означает, что «тройка» «солидаризировалась с одной из сторон конфликта». То же относится и к странам, которые «поддержали, либо приветствовали» ракетный удар, передает РИА «Новости».

Небензя заявил, что «идея создания механизма определения ответственности за применение химического оружия просто потеряла смысл, когда Вашингтон и его союзники уже назначили виновных и по сути выступили в роли самозваных палачей».

Он посчитал «смешным» решение западных стран сперва нанести удар по Сирии, а на следующий день «выйти с политической резолюцией».

По мнению постпреда, теперь Дамаск вряд ли настроен «говорить о политическом урегулировании в своей стране по указке западной тройки». Он предположил, что Запад надеется «под бомбами заставить» президента Сирии Башара Асада «сесть за стол переговоров». Тогда Запад получит возможность сказать, что Асад «понимает только силу». По итогам переговоров Асада, видимо, хотят «сместить и отдать под суд как «военного преступника».

«Такая задача нереализуема, – уверен Небензя. – Иллюзий тут быть не должно».

Он назвал шесть шагов к урегулированию в Сирии.

Первый шаг – признание невозможности военного решения конфликта. В связи с этим Москва призвала «США и их союзников прекратить угрозы в адрес суверенной Сирии».

Второй – прекращение попыток «создать в Сирии новые реалии, подрывающие ее суверенитет и территориальную целостность».

Третий – прекращение попыток насильственного свержения власти, а также прекращение «агрессивной ненавистнической риторики в отношении властей Сирии, а заодно и России».

Четвертый – «окончательное и бесповоротное отмежевание вооруженных группировок от террористов». Москва призвала к «подлинному международному сотрудничеству в антитеррористической борьбе».

Пятый шаг – немедленное оказание гуманитарного содействия Сирии.

Шестой – отказ оппозиции от «провоцирования внешней агрессии с помощью провокаций с применением химического оружия».

Небензя отметил, что Россия вместе с сирийскими властями активно работает над восстановлением предместья Дамаска Восточная Гута, однако необходимо, чтобы и другие государства предоставили помощь. Сейчас «ситуация в Восточной Гуте в целом стабильная».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о результатах ракетного удара, который США, Британия и Франция нанесли по Сирии в ночь на субботу.