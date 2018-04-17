Президент Уганды выступил за запрет орального секса

Президент Уганды Йовери Мосевени собирается запретить оральный секс на территории государства, сообщают СМИ.

По мнению лидера африканской страны, оральный секс является «неправильной практикой», которую поощряют «некоторые аутсайдеры».

«Рот предназначен для еды, а не для секса», – цитирует Metro Мосевени.

24 февраля 2014 года в Уганде вступил в силу закон, подписанный Мосевени, предусматривающий уголовную ответственность за гомосексуализм. Нарушителям грозит от 14 лет тюрьмы, вплоть до пожизненного заключения. Изначально законопроект предусматривал смертную казнь за особо «тяжелые случаи гомосексуализма», однако статью вычеркнули под давлением со стороны международного сообщества.

Через несколько дней после принятия закона Всемирный банк отложил выплату средств по кредиту Уганде, предназначенного для развития системы здравоохранения страны, из-за принятого закона. В июне 2014 года США сократили финансирование ряда совместных с властями Уганды программ и ввели санкции против Уганды, включающие, среди прочего, запрет на поездки за границу чиновников, причастных к нарушениям прав человека.