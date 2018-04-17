Турция заявила о необходимости участия России в сирийском урегулировании

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Ирана Хасан Роухани по телефону договорились о продолжении процесса сирийского урегулирования с участием Москвы, Анкары и Тегерана на площадке «Астана».

«Оба лидера сошлись во мнении относительно сохранения территориальной целостности Сирии и подчеркнули важность продолжения совместных усилий в рамках процесса в Астане с участием России, Турции и Ирана для достижения политического урегулирования в Сирии», – цитирует РИА «Новости» источника в администрации Эрдогана.

По его словам, лидеры обеих стран обсудили по телефону последние события в Сирии и двухсторонние отношения. «Эрдоган отметил, что Турция с самого начала высказала свою позицию по отношению к использованию химического оружия. По его словам, нельзя давать поводов для эскалации напряженности в Сирии», – сказал собеседник.

Представитель администрации добавил, что президенты Турции и Ирана удовлетворены состоянием экономических отношений двух стран, и договорились их укреплять.

Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара положительно оценивает ракетный удар западной коалиции по Сирии, однако считает этот шаг «запоздалым».