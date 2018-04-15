Турция назвала удары по Сирии «запоздалым шагом»

Анкара положительно оценивает ракетный удар западной коалиции по Сирии, однако считает этот шаг «запоздалым», заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Йылдырым заявил, что удар нанесен после того, как сирийские правительственные силы якобы применили химоружие. «К сожалению, это запоздалый шаг. Но в то же время это ответ режиму Асада, убийцам, совершившим зверства в регионе», – приводит его слова Anadolu.

Турецкий премьер-министр заявил, что Анкара продолжит защищать мирных граждан Сирии от «режима Башара Асада и тех, кто убивает, применяя конвенциональное или химическое оружие».

Накануне президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ракетные удары Соединенных Штатов, Великобритании и Франции по Сирии.

В субботу Анкара заявила, что являлась посредником между Вашингтоном и Москвой перед ракетными ударами Соединенных Штатов и их союзников по Сирии. При этом Турция выразила удовлетворение ракетным ударом, который Владимир Путин назвал актом агрессии против суверенной Сирии.