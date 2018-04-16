Левые партии французского парламента заявили о незаконности ударов по Сирии

Удары, нанесенные по Сирии США и их союзниками в субботу, были незаконными, заявили на внеочередных парламентских дебатах в Национальном собрании Франции депутаты левых партий Пятой республики.

Как заявил лидер партийной фракции движения «Неподчинившаяся Франция» Люк Меланшон, «операция в Сирии была проведена в отсутствие доказательств», передает ТАСС.

«Наша страна включилась в незаконную операцию», – добавил представитель независимой левой и республиканской группы Жан-Поль Лекок.

Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки нанесли удар по Сирии. Сообщалось, что атаку отбили советскими ракетами 70-х годов производства. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что заявил, что ракеты достигли своих целей, и ни одна из них сбита не была.