Минобороны рассказало о сбитом в Сирии из С-200 истребителе «соседней страны»

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что зенитный ракетный комплекс советского производства С-200, принадлежащий сирийским ВС, уничтожил истребитель «соседней страны».

«Не так давно именно этот комплекс уничтожил истребитель одного из соседних государств, попытавшегося нарушить границу воздушного пространства Сирии», – цитирует «Интерфакс» Конашенкова.

Ранее в Израиле специальная комиссия установила, что экипаж истребителя F-16, сбитого сирийской ракетой, допустил «профессиональную ошибку».

Напомним, в феврале израильские военные заявили о перехвате над северной частью Голанских высот иранского беспилотника и якобы в ответ атаковали базу БПЛА в районе сирийской Пальмиры, однако столкнулись с зенитным обстрелом и в итоге потеряли истребитель F-16. Экипаж подбитого самолета катапультировался над территорией Голанских высот.