Оппозиция потребовала от Мэй немедленной публикации обоснования ударов по Сирии

Лидер Лейбористской партии Великобритании, глава британской парламентской оппозиции Джереми Корбин призвал премьер-министра страны Терезу Мэй опубликовать в понедельник юридическое обоснование для ударов по Сирии.

Корбин заявил, что Мэй должна отчитываться не перед президентом США Дональдом Трампом, а перед британским парламентом, передает РИА «Новости».

По словам Мэй, Британия приняла участие в авиаударах по Сирии не по требованию американского президента Дональда Трампа. «Мы не следовали приказам Америки, а исходили из своих национальных интересов», – заявила премьер.

«Мы посчитали, что это будет правильным, и присоединились вовсе не по требованию президента (США Дональда) Трампа», – сказала Мэй во время выступления в парламенте со специальным заявлением.

Ранее Корбин осудил ракетную атаку на Сирию и предложил принять законопроект, который запретит кабмину самостоятельно, без согласования с парламентом принимать решения об участии в военных конфликтах. Корбин также обвинил британское правительство в ожидании «инструкций от Дональда Трампа», чтобы принять решение по Сирии.

Daily Mail написала, что в Сирии Мэй «проиграла войну за сердца британцев».