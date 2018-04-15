Daily Mail: В Сирии Мэй проиграла войну за сердца британцев

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй «приняла правильное решение», нанеся удар по Сирии, однако британцы не оценили такой шаг из-за свежих воспоминаний о войне в Ираке и страха конфронтации сверхдержав, пишет Daily Mail.

«Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выигрывает битву, но проигрывает войну за Сирию. Британские Вооруженные силы действовали с предсказуемой отвагой и профессионализмом, и согласно предварительным оценкам ущерба, они уничтожили конвейер смерти химического оружия, который использовался против женщин, детей и мужчин Думы», – говорится в статье Daily Mail, содержание которой приводит ИноТВ.

Отметим, что утверждение автора материала о том, что Мэй «выигрывает битву» в Сирии, представляется сомнительным с учетом того, что ни одна выпущенная Британией по Сирии ракета не достигла цели. США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты, 71 из которых в итоге была перехвачена сирийскими ПВО. Атака была отбита советскими ракетами 70-х годов производства. Западные СМИ написали, что ракетные удары США, Франции и Великобритании по Сирии снова показали неготовность Евросоюза вести боевые действия.

Кроме того, как сообщали в Минобороны, 7 апреля в сирийском городе Дума имела место спланированная провокация, непосредственной организацией которой занималась Британия. В Генштабе говорили, что «химатаку» на жителей Думы разыграла перед камерами организация «Белые каски».

Между тем, автор статьи в Daily Mail Дэн Ходжес признает, что у Мэй не получается убедить британцев в необходимости «эффективного ответа» Сирии. «В реальности в сражении за сердца и умы британцев, она на данный момент на шаг от поражения», – подчеркивает автор.

«Это было вызвано тем, что страна, на данный момент истощенная режимом экономии, помнящая о губительном наследии Ирака и напуганная перспективой прямого столкновения сверхдержав, не разделяет ее мнение», – пишет автор статьи.

Согласно опросу компании Survation, больше половины британцев не согласны с решением Терезы Мэй присоединиться к военному удару по Сирии без одобрения со стороны парламента.

Ходжес отмечает, что Мэй сумела договориться об ударах по Сирии с американским президентом Дональдом Трампом, однако «пренебрегла контактом с самым важным своим партнером – британским народом». Там, где должны были быть доказательства, стратегия и логическое обоснование вмешательства, оказалась пустота, признает автор. По его мнению, Мэй «поступила правильно», приняв решение об атаке на Сирию, но «она не смогла увлечь за собой британский народ».