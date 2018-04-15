Британцы осудили Мэй за удар по Сирии

Больше половины британцев не согласны с решением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй присоединиться к военному удару по Сирии без одобрения со стороны парламента, следует из опроса компании Survation.

Одобрили действия Терезы Мэй только 30% респондентов, еще 17% не смогли сформулировать свое мнение на этот счет, передает «Интерфакс».

Сам факт нанесения ударов поддержали 36% опрошенных британцев, а 40% выступили против. Также 45% высказались против возможных атак Британии на Сирию в будущем, поддержали эти меры только 30%.

Опрос проводился в субботу.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.