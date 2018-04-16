В Кремле прокомментировали реакцию Турции на удар по Сирии

По ряду вопросов позиции Москвы и Анкары расходятся, но это не влияет на перспективы взаимодействия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя реакцию Турции на удар по Сирии.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара не будет отказываться от сотрудничества с Россией и Ираном, если это приносит пользу урегулированию в Сирии. Он отметил, что политика Турции в Сирии является самостоятельной и отличается от той, которую проводят там США, Россия и Иран.

Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. Президент России Владимир Путин назвал удар актом агрессии против суверенного государства.