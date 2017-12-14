Маск придумал «безумный» план по возвращению второй ступени ракеты-носителя

Владелец SpaceX Илон Маск заявил, что компания попробует сохранить вторую ступень ракеты-носителя после космического старта, признав, что это звучит «безумно».

«SpaceX попробует вернуть с орбитальной скорости верхнюю ступень, используя гигантский шар для вечеринок», – написал Маск в своем Twitter.

Напомним, в конце марта головной обтекатель Falcon 9 не смогли поймать при посадке. Месяцем ранее эксперимент Маска по возвращению элемента ракеты также провалился.

В начале февраля разбился центральный разгонный блок Falcon Heavy, врезавшись в воду на скорости 480 километров в час, при этом два боковых ускорителя, по заверениям компании, совершили синхронную посадку неподалеку от космодрома на мысе Канаверал.