Головной обтекатель Falcon 9 не смогли поймать при посадке

Американская компания SpaceX, запустившая накануне ракету-носитель Falcon 9, успешно вывела на орбиту все 10 телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, а контролируемый спуск головного обтекателя ракеты произвести не удалось.

Как сообщил в глава SpaceX Илон Маск в Twitter, обтекатель ударился о воду на огромной скорости скорости. По предварительным данным, причиной аварии стало перекручивание парашютного крыла, которое должно было плавно спустить обтекатель для «ловли» его в специальную сеть установленную на судне.

По словам Маска, будут проведены новые испытания, передает ТАСС. По информации американского портала TechCrunch, обтекатель стоит около 6 млн долларов, и его повторное использование помогло бы снизить стоимость запусков.

Напомним, в феврале центральный разгонный блок сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy разбился при посадке.

В блоке закончилось топливо, а потому запустился только один из трех двигателей, используемых при посадке. В результате вместо того, чтобы приземлиться на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане, блок рухнул в воду на скорости 480 километров в час, а его осколки повредили платформу.