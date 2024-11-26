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    Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему именно Венгрия стала «другой Европой»

    Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещен далеко на восток.

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    Тимур Шафир Тимур Шафир Голливудский протест против Трампа оказался спектаклем

    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством страны. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах».

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    26 ноября 2024, 12:40 • Новости дня

    Еврокомиссия заявила о недостаточной помощи Украине в 124 млрд евро

    Еврокомиссар Рейндерс: Потраченных на Украину 124 млрд евро оказалось недостаточно

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз выделил Украине 124 млрд евро помощи, включая военную, но Еврокомиссия считает, что этого недостаточно для изменения ситуации на поле боя, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

    Он призвал страны ЕС к срочному наращиванию поддержки, включая поставки вооружений, таких как самолеты F-16.

    Кроме того, Европейский союз собирается инвестировать 1 млрд евро в развитие военного производства на Украине, передает ТАСС. Эта инвестиция будет произведена из второго транша в 1,5 млрд евро, полученного от доходов замороженных активов России, сказал Рейндерс.

    Он отметил важность этой инициативы для усиления военного потенциала Украины.

    Ранее Рейндерс сообщал, что Евросоюз предоставит Украине кредит на 35 млрд евро после подписания меморандума о взаимопонимании, содержащего ряд условий, которые Киев должен будет выполнить.

    Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что ЕС решил продлить мандат своей военной миссии на Украине на два года.

    Германский политолог Александр Рар заявил газете ВЗГЛЯД, что Евросоюз не ожидал, что конфликт вокруг Украины продлится так долго, и теперь некоторые страны могут пересмотреть объемы финансирования.

    25 ноября 2024, 21:33 • Новости дня
    Белый дом признал разрешение бить ATACMS по Курской области и «рядом с ней»
    Белый дом признал разрешение бить ATACMS по Курской области и «рядом с ней»
    @ US Army

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней».

    Как указал Кирби на брифинге, на данный момент у Киева «есть возможность использовать ATACMS для самообороны в случае неотложной необходимости». «И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит и вокруг Курска и Курской области», – добавил он, передает РИА «Новости».

    Ранее европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников. По мнению автора, этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные.

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

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    25 ноября 2024, 15:28 • Новости дня
    Российская ПВО сбила восемь баллистических ракет
    Российская ПВО сбила восемь баллистических ракет
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки успешно перехватили восемь баллистических ракет, сообщило Минобороны.

    Кроме восьми баллистических ракеты, уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США, сообщается в Telegram-канале ведомства. В дополнение к этому, силы ПВО также перехватили 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    На прошлой неделе Вооруженные силы Украины выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Кроме того, агентство Bloomberg сообщало о применении дальнобойных ракет Storm Shadow вглубь российской территории, на этом фоне появилась информация об ударе по исторической усадьбе Марьино князей Барятинских в Курской области.

    В понедельник Telegram-каналы сообщили, что украинские военные якобы обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области, большую часть выпущенных ракет перехватили.

    В четверг президент России Владимир Путин сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    25 ноября 2024, 14:22 • Новости дня
    Кадыров рассказал о ставшем кошмаром для ВСУ бойце-украинце

    Кадыров: Отряд «Ахмат» под командованием Хохла стал кошмаром для ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил отряд спецназа «Ахмат» под руководством украинца по прозвищу Хохол за успешные операции на фронте против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что отряд спецназа «Ахмат», возглавляемый командиром с позывным Хохол, стал серьезной проблемой для ВСУ. По словам главы Чечни, Хохол, будучи украинцем по национальности, изменил свои взгляды после трагического инцидента, связанного с обстрелом детского пляжа в Донецкой народной республике.

    «Этот инцидент стал для него поворотным моментом и заставил задуматься о том, что происходит в его родной стране», – сообщил Кадыров.

    Он рассказал, что в 2022 году Хохол решил добровольно отправиться на фронт после начала специальной военной операции. Он прошел подготовку в Российском университете спецназа, где приобрел необходимые навыки и знания для выполнения сложных задач. Сейчас Хохол командует одним из самых эффективных подразделений спецназа «Ахмат» на линии фронта, отметил Кадыров.

    Подразделение под руководством Хохла успешно выполняет задачи на сложнейших участках фронта, отметив немало достижений в борьбе с украинскими националистами, подчеркнул глава Чечни. Кадыров выразил гордость за таких бойцов и пожелал им удачи и успехов в службе на благо России.

    Напомним, бойцы спецназа «Ахмат» захватили в Курской области тяжелый украинский дрон-камикадзе «Мамонт», который способен летать в плохую погоду с четырьмя килограммами взрывчатки. Ранее командир бронегруппы сводной артгруппы «Пресса» с позывным Сальза рассказал, что Киев отправил спецподразделение беспилотников для уничтожения спецназа «Ахмат» в Курской области, но их миссия завершилась неудачей. Боец отряда под командованием «Каштана» рассказывал, что боевики ВСУ предпочитают избегать столкновений с штурмовыми группами «Ахмат» в Курской области.

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    25 ноября 2024, 18:30 • Новости дня
    Киев попросил молчать иностранных журналистов об обломках «Орешника»

    Reuters и Associated Press заявили, что их попросили молчать об увиденных обломках «Орешника»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Агентствам Associated Press и Reuters продемонстрировали обломки новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

    В сообщении Reuters говорится, что группа репортеров в воскресенье получила доступ к этим обломкам, но их попросили не раскрывать их точное местоположение, передает РИА «Новости».

    Associated Press заявило, что фрагменты ракеты были представлены сотрудниками СБУ. После осмотра обломки забрали украинские следователи для дальнейшего изучения. На видео агентства сотрудник СБУ заявил, что фрагменты нашли после удара по Днепропетровску. Он отметил, что ранее СБУ не фиксировала подобных обломков и теперь собирается их изучить.

    Россия впервые применила гиперзвуковую ракету средней дальности по объекту в Днепропетровске в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев докладывал президенту Владимиру Путину о способности ракетного комплекса «Орешник» поражать цели на всей территории Европы.

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    26 ноября 2024, 08:38 • Новости дня
    Стало известно о бегстве ВСУ из Ильинки и Романовки
    Стало известно о бегстве ВСУ из Ильинки и Романовки
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска продолжают зачищать «огневой мешок» южнее Курахово, а украинские боевики отступили из нескольких населенных пунктов под огнем, понеся значительные потери.

    По его словам, российские войска зачищают «огневой мешок» южнее города Курахово в ДНР, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что пути отступления подразделений ВСУ находятся под огневым контролем российских сил.

    «Украинские боевики под натиском наших войск бежали из Ильинки, Романовки и Елизаветовки, отступив по направлению к Успеновке», – рассказал он.

    По его словам, подразделения ВСУ, пытаясь выйти из «огневого мешка», несут значительные потери из-за огневого контроля со стороны российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России освободили село Романовка в ДНР, а также прорвали оборону ВСУ в Курахово. Ранее сообщалось, что ВС России выбили ВСУ с северного берега Кураховского водохранилища.

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    26 ноября 2024, 01:19 • Новости дня
    Солдаты ВСУ вернулись на Украину после обучения во Франции

    Во Франции завершили подготовку 2,3 тыс украинских солдат из 155-й бригады ВСУ

    Солдаты ВСУ вернулись на Украину после обучения во Франции
    @ Viacheslav Madiievskyi/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Обученные во Франции 2,3 тысячи украинских солдат из бригады «Анна Киевская» вернулись на Украину для участия в боевых действиях после завершения подготовки.

    Около 2,3 тысячи украинских солдат, обученных во Франции, вернулись на Украину для участия в боевых действиях, передает РИА «Новости». Глава французского министерства обороны Себастьян Лекорню заявил, что бригада «Анна Киевская» покинула Францию и направляется на украинский театр боевых действий.

    Обучение украинских солдат завершилось 14 ноября и включало три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, а также подразделения наземно-воздушного наблюдения и разведки. Французские военные в количестве полутора тысяч человек участвовали в подготовке украинцев.

    В ходе пресс-конференции, посвященной итогам встречи глав оборонных ведомств Польши, Британии, Франции, Италии и Германии, Лекорню отметил, что Франция готова продолжать обучение украинских военных и наращивать возможности подготовки таких бригад.

    Российские власти неоднократно заявляли, что США и НАТО участвуют в конфликте на Украине не только через поставки оружия, но и через подготовку кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. Кремль утверждает, что накачивание Украины западным оружием мешает переговорам и будет иметь негативные последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция завершила обучение и оснащение украинской бригады «Анна Киевская» на своей военной базе, предоставив ей французское вооружение и обмундирование. Франция также планирует передать Украине шесть истребителей Mirage 2000-5, что может усилить нагрузку на собственные ВВС.

    Украинский миллионер организовал бригаду наемников для помощи ВСУ в условиях нехватки солдат на фронте, при этом Bloomberg отмечает, что ключом к решению этой проблемы становится использование маркетинговых кампаний для привлечения добровольцев.

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    26 ноября 2024, 11:40 • Новости дня
    Военные эксперты оценили подготовленную Францией бригаду ВСУ «Анна Киевская»

    Военный эксперт: Обученных во Франции украинских солдат хватит на несколько недель

    Военные эксперты оценили подготовленную Францией бригаду ВСУ «Анна Киевская»
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Бригада «Анна Киевская» не получила полностью заявленной Францией военной техники. Учитывая небольшую численность формирования, изменить ход боевых действий не выйдет. К тому же, как показала практика, тренировки в странах НАТО также не дают ощутимого результата, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Михаил Онуфриенко и Константин Сивков. Ранее подготовленная во Франции бригада ВСУ «Анна Киевская» вернулась на Украину для участия в боях.

    «Бригада названа в честь дочери Ярослава Мудрого Анны, которая вышла замуж за французского короля Генриха Первого, став тем самым королевой европейского государства. Разумеется, до последних лет в историографии ее имя никогда не упоминалось с приставкой «Киевская», но, как мы знаем, на Западе любят переиначивать страницы прошлого», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Что касается самой бригады, то она готовилась в качестве наступательного формирования, которое, как предполагалось, должно переломить ход боевых действий. В настоящий момент она является последним осколком стратегического резерва ВСУ. Куда именно ее направят – непонятно. Допускаю, что местами дислокации могут стать приграничье или Курахово», – отмечает он.

    «Формирование не до конца укомплектовано. Изначально планировалось, что в него войдут около 4,5 тыс. обученных военных, однако в итоге удалось собрать лишь около 2,3 тыс. солдат. Бригада вышла «половинчатой». Примечательно, что около 120 представителей ее личного состава попросили у Франции политического убежища», – акцентирует собеседник.

    «Снабдить формирование техникой в полной мере также не получилось. При таких условиях надеяться на то, что оно сможет переломить ход боевых действий, глупо. Тем не менее сам факт прибытия подкрепления может помочь ВСУ удержать имеющиеся позиции, но лишь в краткосрочной перспективе», – рассказывает эксперт.

    «Мы уже сталкивались с подразделениями, которые проходили подготовку в странах НАТО. Например, бригады, обучавшиеся в Британии, какой-либо эффективностью не отличались. Их тренировали по методичкам контртеррористических операций, суть которых крайне далека от современных полномасштабных конфликтов», – полагает он.

    «К тому же сам боевой опыт Франции можно поставить под сомнение. Армия этой страны не отличается боевыми достижениями в войнах в новейший период истории человечества. Скорее всего, республика готовила специалистов ВСУ к использованию западной техники. Тем не менее данная квалификация вряд ли позволит им внести значимый вклад в ход противостояния», – считает Онуфриенко.

    Доктор военных наук Константин Сивков, в свою очередь, не исключает, что бригаду могут направить и на Запорожское направление. Однако, как уточнил собеседник, украинских солдат, обученных во Франции, хватит лишь на несколько недель боевых действий. Он напомнил, что, согласно данным Минобороны России, в сутки ВСУ теряют в среднем около 1,5 тыс. человек. «При таких темпах несложно посчитать, сколько продержится «Анна Киевская», – добавил Сивков.

    Эксперт также отметил, что речь идет о «мотострелковой бригаде, оснащенной французским оружием». «Говорить о каких-то уникальных навыках украинских военных после подготовки под ведением Парижа не приходится, потому что опыт ведения боевых действий ВСУ в нынешних условиях не сопоставим с тем, что им могут предложить французы», – заключил Сивков.

    Ранее бригада ВСУ «Анна Киевская», прошедшая подготовку во Франции, вернулась на Украину для участия в боевых действиях. Обучение военных завершилось 14 ноября. В подготовке солдат принимали участие около 1,5 тыс. специалистов республики. По словам министра обороны страны Себастьяна Лекорню, Париж готов продолжить тренировки представителей ВСУ.

    В состав бригады входит более 2 тыс. человек. Подразделение включает в себя три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, а также формирования наземно-воздушного наблюдения и разведки. Как отмечал полковник Гийом Вансин, который был одним из наставников бойцов ВСУ, часть личного состава уже принимала участие в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция планировала передать бригаде 128 бронемашин, 18 гаубиц «Цезарь», а также легкие колесные танки AMX-10. Кроме того, сообщалось, что Париж оснастит формирование 20 переносными противотанковыми ракетными комплексами «Милан» и десятью грузовиками TRM.

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    25 ноября 2024, 14:50 • Новости дня
    Эксперт: Освобождение Великой Новоселки грозит ВСУ большим окружением

    Военный аналитик Онуфриенко: Освобождение Великой Новоселки грозит ВСУ большим окружением

    Эксперт: Освобождение Великой Новоселки грозит ВСУ большим окружением
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ пытаются держаться за Великую Новоселку по нескольким причинам. Потеря этого населенного пункта, во-первых, создаст угрозу для следующего узла обороны украинской армии. А во-вторых, группировка противника на Кураховском направлении может оказаться в большом окружении, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о продвижении ВС России к Великой Новоселке в ДНР.

    «ВС России прорвались в Раздольное и ведут там боевые действия. Этот населенный пункт расположен северо-восточнее Великой Новоселки. Одновременно с юго-запада от этого поселка наши войска наступают от Равнополя к Новоселке», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По его мнению, когда российские силы продвинутся на этих участках, противнику придется отходить из Великой Новоселки «в состоянии худшем, чем это было в Угледаре». «Дело в том, что хороших дорог не останется, а отступать по полям и грязи довольно сложно», – пояснил собеседник.

    Однако ВСУ будут пытаться держаться за Великую Новоселку. «В силу малочисленности задействованных в боевых действиях сил оборона украинской армии опирается на отдельные узлы. На Запорожском участке фронта речь идет о Великой Новоселке, Гуляйполе и Орехове. Потеря любого из этих населенных пунктов ведет к формированию угрозы для следующего узла обороны, причем с двух сторон – с юга и востока», – объяснил Онуфриенко.

    Кроме того, «падение» Великой Новоселки – достаточно крупного укрепрайона противника – создаст угрозу для украинской группировки на Кураховском направлении. «Взяв Великую Новоселку, мы можем двигаться на север к тем населенным пунктам, которые находятся западнее Курахово. То есть для противника возникает риск оказаться в очередном большом окружении», – заключил Онуфриенко.

    Ранее член ОП Владимир Рогов сообщил, что российские войска начали выдавливать подразделения украинской армии с восточного предместья населенного пункта Великая Новоселка на западе ДНР. «[ВС России] освободили в его окрестностях еще порядка восьми квадратных километров, тем самым увеличив линию фронта вдоль поселка, поэтому противнику удерживать там свои позиции будет тяжелее», – сказал он РИА «Новости».

    По его словам, продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между Ореховским и Времевским направлениями Запорожского фронта.

    По информации ТАСС, украинские военные спешно бегут с позиций на окраине Великой Новоселки под давлением штурмовых отрядов, которые их активно вытесняют. Согласно данным источника агентства в силовых структурах, в этом районе продолжаются боевые действия. Ранее военкор Федор Громов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Великая Новоселка «укреплена только в одну сторону – в южную, а на севере особых укреплений нет».

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    26 ноября 2024, 03:55 • Новости дня
    Британия поставила Киеву десятки ракет Storm Shadow

    Великобритания тайно передала Киеву десятки крылатых ракет Storm Shadow

    Британия поставила Киеву десятки ракет Storm Shadow
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Великобритания несколько недель назад тайно поставила на Украину десятки крылатых ракет Storm Shadow, о чем не было объявлено публично.

    Британия несколько недель назад поставила десятки крылатых ракет Storm Shadow на Украину, сообщает Bloomberg. Передача ракет состоялась впервые во время премьерства Кира Стармера. Согласно источникам агентства, о поставке не объявляли публично, и не сообщалось точное количество ракет, а также дата их прибытия.

    Ракеты были отправлены до разрешения США и Британии на применение дальнобойного оружия для ударов с украинской территории вглубь России. 21 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что США и НАТО дали разрешение на использование такого оружия, после чего британские и американские ракеты атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях.

    Россия в ответ применила новейшие баллистические ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепре, подчеркнув, что дальнейшая эскалация Западом может повлечь тяжелые последствия для него самого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней».

    Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, а также что этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные.

    Издание National Review считает, что разрешение США использовать ракеты ATACMS для ударов с территории Украины по России будет неэффективно из-за позднего принятия решения, и отмечает, что это решение принято в условиях неопределенности, вызванной планами избранного президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

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    25 ноября 2024, 14:50 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы и объекты энергетики ВПК Украины
    ВС России поразили военные аэродромы и объекты энергетики ВПК Украины
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска нанесли удары по военным аэродромам ВСУ и объектам украинской энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК, сообщило Минобороны.

    Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили инфраструктуру аэродромов, объекты энергетики, обеспечивающие военно-промышленный комплекс Украины, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства противовоздушной обороны России сбили восемь баллистических ракет, шесть управляемых авиабомб JDAM и 45 беспилотников самолетного типа.

    За весь период специальной военной операции ВС России уничтожили 649 самолетов, 283 вертолета, свыше 36 тыс. беспилотников, 586 ЗРК, более 19 тыс. танков и бронемашин.

    Также уничтожены 1492 машины РСЗО, около 18,5 тыс. единиц артиллерии и минометов, а также более 28 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

    ВС России на прошлой неделе также поражали инфраструктуру военных аэродромов и склады БПЛА ВСУ. Кроме того, они уничтожили на земле самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

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    26 ноября 2024, 07:44 • Новости дня
    В США осудили возможную передачу ядерного оружия Украине Байденом

    Конгрессвумен Тэйлор-Грин осудила возможную передачу ядерного оружия Украине Байденом

    Tекст: Александра Юдина

    Передача ядерного оружия Украине будет актом государственной измены, заявила конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин.

    По ее словам, возможная передача президентом Джо Байденом ядерного оружия Украине является безумной идеей, противоречащей конституции, передает РИА «Новости».

    Тэйлор-Грин отметила, что такой шаг может быть расценен как акт государственной измены.

    Политик также предположила, что Байден может стремиться развязать ядерную войну, чтобы использовать это как предлог для приостановки передачи власти Дональду Трампу.

    Конгрессвумен напомнила, что заявление последовало в ответ на пост предпринимателя Марио Навфаля, который в ироничной форме высказался о предоставлении Украине ядерного оружия как о новом шаге в цепи поставок более смертоносного оружия Киеву.

    Навфаль задался вопросом, действительно ли речь идет о помощи Украине или же преследуются более серьезные цели. Он подчеркнул, что такая беспрецедентная эскалация вызывает серьезные вопросы.

    Ранее американское издание National Review подвергло критике администрацию Джо Байдена за безответственный подход в поддержке Украины, обвиняя его в затуманенном стратегическом мышлении и запоздалых решениях.

    Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, которые фактически участвуют в боевых действиях против России.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что администрация Байдена заинтересована в продолжении конфликта на Украине, что подтверждает ее как «партию войны».

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    25 ноября 2024, 19:54 • Новости дня
    РФ представила ОЗХО доказательства применения Украиной химоружия в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия передала ноту Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с доказательствами использования Украиной химических веществ в районе Суджи Курской области, заявил глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский.

    Лысогорский сообщил на 29-й Конференции государств – участников ОЗХО, что в переданном документе отражены результаты исследований образцов крови и веществ, которые, по его словам, были использованы украинскими вооруженными силами в городе Судже. В ноте утверждается, что эти материалы свидетельствуют о применении Украиной иностранных боеприпасов 155-го калибра кассетного исполнения, передает ТАСС.

    Также Лысогорский отметил, что анализ веществ, проведенный российской стороной, показывает наличие фосгена, что вызывает серьезные опасения и требует дальнейшего международного расследования.

    В понедельник Лысогорский сообщил, что российская сторона направила более 30 нот в ОЗХО с доказательствами применения Украиной запрещенных химических веществ.

    Ранее ОЗХО заявила, что в образцах, собранных на Украине, якобы обнаружены следы отравляющего вещества CS (хлорбензальмалонодинитрила), сообщали представители организации. Газета сообщала, что образцы ОЗХО были переданы самим киевским режимом.

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    26 ноября 2024, 08:19 • Новости дня
    Удары по ВСУ в Ровенской области повредили аэродром и склады в Староконстантинове

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ударов по логистическому узлу в Ровенской области на Украине, нанесенных по энергоинфраструктуре, были поражены личный состав и техника ВСУ, заявили представители николаевского пророссийского сопротивления.

    Удары по инфраструктуре и военным объектам на Украине были нанесены в нескольких областях, передает РИА «Новости». Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что в Ровенской области повреждена энергоинфраструктура и логистический узел, а также поражены личный состав и техника вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Кроме того, в Хмельницкой области удары пришлись на аэродром и склад в Староконстантинове. Лебедев отметил, что обстрелы были произведены в ночь на вторник, и уточнил, что пораженные объекты являются важными для украинской военной инфраструктуры.

    В Тернопольской области удары были нанесены по месту хранения военной техники ВСУ. Также пострадала местная инфраструктура, возникли перебои с электричеством. По словам Лебедева, удары нанесли серьезный урон военным объектам региона.

    Ранее на западе Украины, в районе Староконстантинова Хмельницкой области, где находится военный аэродром, раздавались взрывы. А в минувшее  воскресенье российские войска нанесли удар вблизи детского лагеря в Харьковской области, где находились ВСУ и иностранные наемники, заявил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

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    26 ноября 2024, 10:45 • Новости дня
    WSJ: Европа собралась оплачивать производство оружия на Украине
    WSJ: Европа собралась оплачивать производство оружия на Украине
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны разрабатывают схему, по которой они будут финансировать производство оружия на Украине, чтобы поддержать боевые действия Киева. Схема включает в себя ракеты и дроны, которые могут поражать российскую территорию, отмечает The Wall Street Journal.

    Европейские союзники Украины решили поддержать Киев, финансируя контракты украинского правительства на производство вооружения. Это связано с нехваткой ресурсов у европейцев для обеспечения необходимого объема поставок, отмечает The Wall Street Journal.

    Финансирование будет направлено украинским производителям вооружений, которые испытывают нехватку средств, для создания оборудования для вооруженных сил страны. В список входят как ракеты дальнего действия, так и дроны, способные наносить удары по российской территории.

    При этом Украина самостоятельно указывает своим союзникам, с какими компаниями сотрудничать и какое вооружение закупать, однако европейцы занимаются проверкой производителей перед подписанием сделок, указывает газета.

    В минувшие выходные замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр сообщила, что Украина создает «более чем одну» баллистическую ракету вопреки финансовым трудностям. Украина планирует начать производство своих баллистических и крылатых ракет к середине 2025 года, заявил директор «Спецтехноэкспорта» Алексей Петров.

    Между тем эксперт Вячеслав Смоленко выразил сомнение в способности украинской ракеты-дрона «Паляница» преодолеть расстояние 1,5 тыс. км, указывая на несоответствие ее характеристик.

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    25 ноября 2024, 14:57 • Новости дня
    Командир ВСУ признал отсутствие мотивации у украинских солдат

    Командир НГУ Хоменко заявил об отсутствии мотивации у 90% сослуживцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир взвода Национальной гвардии Украины Вячеслав Хоменко признал, что большинство его сослуживцев не имеют ни боевого опыта, ни желания участвовать в боевых действиях, о чем он рассказал в интервью изданию The Wall Street Journal.

    Вячеслав Хоменко, командир взвода 21-й механизированной бригады Национальной гвардии Украины, рассказал газете The Wall Street Journal, что подавляющее большинство его сослуживцев не хотят участвовать в боевых действиях. Как пишет The Wall Street Journal, Хоменко отметил, что около 90% личного состава его взвода не имеют необходимых боевых навыков, и их мотивация к участию в войне крайне низка, передает ТАСС.

    «Люди устали», – заявил Хоменко, подчеркнув, что состояние украинских военных вызывает серьезные опасения. В репортаже WSJ также акцентируется внимание на проблемах с моральным духом бойцов, особенно в контексте их операций в Курской области.

    По информации издания, проблемы с мотивацией и опытом у украинских военных могут стать серьезным препятствием в противостоянии российским силам. Хоменко выразил надежду, что ситуация изменится, но отметил, что для этого необходимо провести значительные изменения в обучении и поддержке личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американец Дэниэл Мартиндейл, который помогал Вооруженным силам России, заявил, что боевой дух украинских боевиков значительно снизился. Сообщалось, что пленный украинец призвал к новому Майдану для свержения власти Зеленского. Также начало формироваться антивоенное движение на Украине.

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