Россия открестилась от поставок в Сирию технологий двойного назначения

Обвинения со стороны США в том, что Россия якобы поставляет в Сирию технологии двойного назначения, являются очередным обманом, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Евгений Серебренников.

«Никаких двойных технологий Россия никогда не поставляла, эти заявления США – очередной фейк и обман», – сказал Серебренников РИА «Новости».

По словам сенатора, Россия готова к новому витку санкций. При этом он признал, что «хорошего здесь мало». Санкции, сказал сенатор, тяжело даются России, но еще больший урон получают США и Европа.

Ранее в воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала введение против России новых санкций. По ее словам, они будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия. Белый дом и минфин США пока не подтвердили заявление Хейли.

Между тем, предсказано пять новых волн санкций против России.