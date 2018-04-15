Экс-чиновник НАТО поблагодарил Россию за взвешенную реакцию на удары по Сирии

Соединенным Штатам следует радоваться, что Россия адекватно, взвешено, разумно отреагировала и не ответила на ракетные удары по Сирии военным путем, заявил бывший председатель военного комитета НАТО Харальд Куят.

Куят в эфире немецкого телеканала Welt заявил, что новый удар по Сирии будет означать еще одну атаку, которая противоречит международному праву и уставу Организации Объединенных Наций. «Вот чем станет то, о чем американцы только что объявили», – сказал он, комментируя заявление вице-президента США Майкла Пенса о том, что Америка «в любой момент» может нанести по Сирии новые удары, передает ИноТВ.

«Все что я могу сделать, так это призвать сделать усилие и отказаться от подобных намерений», – сказал бывший чиновник НАТО.

«Мы должны быть счастливы и рады тому, что Россия адекватно, взвешенно, разумно отреагировала и не стала отвечать на последние ракетные удары военным путем», – заявил он.

По его словам, реакция России сохраняет возможность для совместного поиска мирного решения ситуации в Сирии, которое бы основывалось «на основе разума и правды».

В ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки выпустили по Сирии 103 ракеты, 71 из которых была перехвачена сирийскими ПВО. Атаку отбили советскими ракетами 70-х годов производства. Провал удара западной коалиции по Сирии окрестили началом заката военной гегемонии США.