Путин сказал, что будет в случае нового удара по Сирии

Президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским коллегой Хасаном Роухани, главы государств обсудили ситуацию в Сирии после ракетного удара США и их союзников, сообщили в Кремле.

Президенты России и Ирана констатировали, что атака США и их союзников по Сирии наносит ущерб перспективам политического урегулирования, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что если подобные действия, совершаемые в нарушение Устава ООН, продолжатся, то это неминуемо приведет к хаосу в международных отношениях», – сообщили в Кремле.

Кроме того, лидеры обсудили общее положение дел в Ближневосточном регионе, включая обстановку в Йемене.

Президенты выразили заинтересованность в дальнейшем развитии многопланового российско-иранского сотрудничества, расширении взаимовыгодных связей в торгово-экономической сфере.

Напомним, в субботу после атаки западной коалиции Роухани разговаривал по телефону с сирийским президентом Башаром Асадом. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, комментируя ракетные удары Запада по Сирии, назвал глав США, Франции и Великобритании преступниками.

Президент России Владимир Путин заявил, что удар западной коалиции по Сирии является актом агрессии против суверенного государства.