Подсчитаны потери Запада от ракетного удара по Сирии

Соединенные Штаты и их союзники потратили на ракетный удар по Сирии более 200 млн долларов практически с нулевым эффектом, понеся серьезные репутационные потери, заявил доктор военных наук Константин Сивков.

Он подсчитал, что одна крылатая ракета Tomahawk стоит примерно 2 млн долларов, передает РИА «Новости».

«Вот и считайте. Американцы потратили более 200 млн долларов с нулевым эффектом», – сказал Сивков, напомнив, что из 103 ракет, сирийская ПВО сумела перехватить 71.

«Это оглушительное поражение США. Им нанесена оглушительная пощечина. Поставлен крест раз и навсегда на идее о том, что американское оружие непобедимое. Таким образом, вопрос о бесконтактных войнах снимается раз и навсегда, а эта вещь, которая доминировала в сознании военных на протяжении четверти века», – подчеркнул эксперт.

Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. В связи с этим член Совфеда Алексей Пушков констатировал, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о фантастической работе сирийской ПВО.

Провал удара западной коалиции по Сирии уже окрестили началом заката военной гегемонии США.