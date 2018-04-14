Пентагон назвал ответ сирийской ПВО неэффективным

Ответ ПВО Сирии на ракетный удар США, Франции и Великобритании был неэффективным и скорее представлял угрозу ее мирному населению, заявил представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи.

«Мы выбрали цели тщательно, чтобы свести к минимуму угрозу мирному населению. Мы завершаем оценку нанесенного урона, однако первоначальные данные указывают на то, что мы выполнили военные задачи без существенных материальных помех со стороны Сирии», – передает ТАСС слова Маккензи. Он заявил также, что ответные действия ПВО САР могли привести к ранениям среди гражданского населения.

Кроме того, Пентагон отрицает заявления сирийских военных о сбитых ракетах.

«У Tomahawk не было проблем», – сказал Маккензи, отвечая на вопрос, все ли ракеты достигли целей и не было ли технических неполадок, из-за которых этого могло не произойти, сообщает РИА «Новости».

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар западной коалиции по Сирии является грубым и наглым нарушением международного права. Член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.

При этом Пентагон заявил о якобы поражении всех целей при атаке в Сирии.

Газета ВЗГЛЯД писала, что сирийские средства ПВО перехватили 71 ракету из 103 выпущенных с самолетов и кораблей коалиции во главе с США. Такой результат без преувеличения можно назвать фантастическим.