Александр Скрипаль, сын британского шпиона и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, погиб в 2017 году в Санкт-Петербурге при странных обстоятельствах.

Скрипаль-младший в июле 2017 года отправился в Петербург из Москвы вместе со знакомой Анной Никифоровой, чтобы купить автомобиль. В поезде ему стало плохо – якобы обострился цирроз печени, сообщает телеканал «78».

С Московского вокзала Александра Скрипаля доставили в Мариинскую больницу как неизвестное лицо. Однако ему не была в полном объеме оказана помощь – якобы из-за отсутствия медицинского страхового полиса, рассказала его тетя, Виктория Скрипаль.

При этом по какой-то причине спутница Скрипаля, Анна Никифорова, не заплатила за содержание друга в больнице и не определила его в платную клинику.

Женщина в данный момент скрывается – в последний месяц ее никто не видел. Своей подруге Никифорова написала, что якобы не настроена общаться.

Напомним, а четверг ОЗХО подтвердила, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом». Подчеркивается, что определить происхождение вещества невозможно, а «Новичок» в докладе не упоминается. Россия получила доклад ОЗХО. Британия, однако, интерпретировала этот доклад в свою пользу.