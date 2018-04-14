Путин назвал хронические проблемы Москвы

Загруженность автомобильных дорог и слабое регулирование миграционных потоков являются хроническими проблемами Москвы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным.

Путин отметил в беседе с Собяниным, что проблемы с дорогами и мигрантами являются одними из основных для столицы, однако «есть и другие вопросы», которые «неоднократно обсуждали», передает РИА «Новости».

Также президент России подержал идею мэра Москвы о создании единого научно- производственного кластера столицы, заявив, что она «интересная», передает ТАСС.

«Нужно только как следует это продумать, чтобы реализация предложенной идеи ни в коем случае никому не мешала, руки не связывала, а только помогала всем участникам этого замечательного процесса», – добавил российский лидер.

Ранее Сергей Собянин поручил разработать в Москве программу «Умный город».