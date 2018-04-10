Собянин поручил разработать в Москве программу «Умный город»

На заседании президиума московского правительства мэр Сергей Собянин дал поручение разработать в российской столице программу развития цифровой среды «Умный город», которая позволит повысить эффективность городского управления.

«Москвичей сегодня сложно себе представить без электронных услуг, родителей сложно представить без электронного дневника, Московской электронной школы, посетителей больниц – без ЕМИАС, пассажиров общественного транспорта – без карты «Тройка» и электронных билетов. Количество электронных услуг с каждым годом становится все больше. Мы достигли многого, но жить меняется, предъявляются новые требования, появляются новые технологии», – цитирует Собянина ТАСС.

Далее мэр Москвы заявил о необходимости «выходить на новый уровень развития электронных сервисов».

«Сегодня можно говорить не об отдельных услугах, а о создании комплексной программы «Умный город», которая охватывала бы все стороны нашей жизни», – подчеркнул Собянин.

По словам главы столичного департамента информационных технологий Артема Ермолаева, соответствующая программа необходима для создания «максимально удобной, доступной и персонифицированной виртуальной среды для москвичей», а также для повышения эффективности городского управления.

Это, по мнению Ермолаева, станет возможно благодаря анализу «больших данных» и внедрению искусственного интеллекта.

Нормой для программы станет единая точка входа (доступа) к любому сервису, в любое время, с любого устройства и с заданным уровнем качества.

«Развитие технологий искусственного интеллекта обеспечит передачу машинам значительной части рутинных операций и роботизацию множества процессов», – отметил Ермолаев, добавив что распространение получат распознавание и синтез речи, изображений, видео, машинный перевод и многие другие процессы. Новый этап информатизации городского хозяйства Москвы должен наступить в 2019 году.

Проект «Умный город» базируется на следующих базовых принципах: ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда, акцент на экономической эффективности, в том числе, сервисной составляющей городской среды.

Условием реализации проекта является широкое внедрение передовых технологий и материалов в городской и коммунальной инфраструктуре и строительстве, использование современных решений в архитектуре и цифровизация городского хозяйства.